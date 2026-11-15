El ordenamiento territorial vuelve a la agenda de la Unicameral

Jesús María. Este lunes a las 17, en la Sala Convencionales Constituyentes de la Legislatura de Córdoba -Av. Emilio Olmos 580, Córdoba, la Sociedad Rural de Jesús María, junto a las Rurales del Arco Noroeste de Córdoba, acompañará una jornada que es iniciativa de Fundación Barbechando, sobre “Ordenamiento Territorial en Córdoba: una nueva oportunidad”.

El objetivo es debatir y acompañar un nuevo proyecto de ley presentado a fines de octubre de 2026 por el legislador Oscar Agost Carreño (PRO), el cual propone actualizar el ordenamiento territorial de la provincia, revisando el mapa vigente desde 2010, equilibrando la conservación ambiental, la producción agropecuaria y el arraigo rural.

Es un espacio de exposición técnica siguiendo los siguientes ejes temáticos:

Aspectos sociales y económicos

Incendios y manejo del fuego

Ganadería silvopastoril

Ganadería en pastizales

Ganadería regenerativa

Aspectos legales legislativos

Las Rurales del Arco Nororeste son: ACIPRO – Asociación Civil de Productores del Departamento Río Primero, Sociedad Rural Arroyito, Sociedad Rural Cruz del Eje, Sociedad Rural de Jesús María, Sociedad Rural del Oeste de Córdoba.

Previo a esta reunión se encontraron sus representantes con la Fundación Barbechando, considerando que el proyecto vuelve a poner en debate, con una mirada criteriosa, un tema de gran relevancia para nuestra región.

“Consideramos fundamental avanzar hacia un ordenamiento que permita compatibilizar el arraigo rural, la conservación del entorno y el progreso de las comunidades, desde una perspectiva integral y a partir del diálogo con criterios técnicos que contemplen la realidad de nuestro territorio”, publicaron tras ese trabajo conjunto.

15-11-2026