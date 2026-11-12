Harán un Taller gratuito para productores de higos y frutihortícolas

Colonia Caroya. La Municipalidad y la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC dictarán un Taller titulado “Mi producción, mis números”.

Es una capacitación en la que se darán técnicas sencillas para registrar insumos, mano de obra y calcular el costo real antes de vender la producción.

Es un espacio de formación destinado a productores de higos y frutihortícolas en general.

Será este viernes 13 de noviembre, a las 16:30, en el Club El Porvenir de Puesto Viejo, con entrada libre y gratuita.

12-11-2026