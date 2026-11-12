Darán un novedoso curso sobre injertos en Colonia Caroya

Colonia Caroya. La Universidad Popular local inscribe para una capacitación inédita a nivel nacional sobre técnicas de injerto de yema en escudete, dictada por el Ing. Patricio Páez Morón (INTA Córdoba).

Esta propuesta de formación teórico-práctica comenzará este viernes y ofrecerá herramientas técnicas de alto valor para productores, emprendedores y trabajadores del ámbito rural y agropecuario.

Los cupos son limitados y para consultar más información detallada sobre el programa del curso e inscribirse, las personas interesadas pueden ingresar a https://www.upcc.gob.ar/curso-inta-injerto/.

También pueden escribir directamente al WhatsApp de la Universidad Popular de Colonia Carora, 3525 483675, o acercarse de lunes a viernes, de 9 a 13, a la sede central ubicada en Av. San Martín y Calle 18.

El trayecto formativo se encuentra estructurado, estratégicamente, en función de los momentos clave de la práctica -mediados de noviembre y diciembre, marzo y abril-.

Con este programa, la Universidad Popular continúa consolidando su compromiso con la educación orientada al desarrollo local, la formación profesional y la optimización de los procesos productivos regionales.

12-11-2026