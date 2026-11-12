Darán un novedoso curso sobre injertos en Colonia Caroya

Comenzará este viernes, organizado por la Universidad Popular. Lo dictará el Ing. Patricio Páez Morón (INTA Córdoba). Las inscripciones están abiertas.
ECONOMÍA Y AGRO12 de noviembre de 2026

Colonia Caroya. La Universidad Popular local inscribe para una capacitación inédita a nivel nacional sobre técnicas de injerto de yema en escudete, dictada por el Ing. Patricio Páez Morón (INTA Córdoba).

Esta propuesta de formación teórico-práctica comenzará este viernes y ofrecerá herramientas técnicas de alto valor para productores, emprendedores y trabajadores del ámbito rural y agropecuario.

Los cupos son limitados y para consultar más información detallada sobre el programa del curso e inscribirse, las personas interesadas pueden ingresar a https://www.upcc.gob.ar/curso-inta-injerto/.

También pueden escribir directamente al WhatsApp de la Universidad Popular de Colonia Carora, 3525 483675, o acercarse de lunes a viernes, de 9 a 13, a la sede central ubicada en Av. San Martín y Calle 18.

El trayecto formativo se encuentra estructurado, estratégicamente, en función de los momentos clave de la práctica -mediados de noviembre y diciembre, marzo y abril-.

Con este programa, la Universidad Popular continúa consolidando su compromiso con la educación orientada al desarrollo local, la formación profesional y la optimización de los procesos productivos regionales.

12-11-2026

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