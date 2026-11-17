La Secretaria de Salud de la Municipalidad de Colonia Caroya, Dra. Alejandra Javurek, confirmó que se detectó en los últimos días el primer caso temprano de dengue.

Se trata de una persona que viajó a otro destino y al regresar presentó síntomas que motivaron su internación.

Actualmente se encuentra bien y recuperándose en su domicilio, pero la detección obligó a activar un protocolo diferente al de años anteriores.

Esta temporada, las fumigaciones deben ser en los patios de cada domicilio en las manzanas adyacentes a donde se encontró el caso.

Para eso, se necesita la buena voluntad de los vecinos.

Solo se acudirá a una fumigación con termoniebla en las calles si se detectan varios casos en el mismo sector.

Descacharrado.

En el marco de la campaña de prevención del dengue, la Municipalidad de Colonia Caroya recuerda a sus vecinos que esta semana se hará el plan especial de descacharrado en toda la zona urbana de la ciudad.

El cronograma será de tres días –uno por cada sector- y los camiones recolectarán elementos que detallamos a continuación: neumáticos viejos, baldes, palanganas, macetas rotas, botellas, latas, plásticos, frascos en desuso y todo recipiente que pueda acumular agua.

Se pide expresamente no sacar a la calle la chatarra voluminosa (heladeras, lavarropas, cocinas o muebles), escombros ni restos de poda.

• Miércoles 18 de noviembre, de 8 a 14, en Zona Urbana Sur.

• Jueves 19 de noviembre, de 8 a 14, en Zona Urbana Norte.

• Viernes 20 de noviembre, de 8 a 12, en la Zona Oeste.