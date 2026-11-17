Jesús María. La Municipalidad abrió las preinscripciones para la temporada 2026-2027 de la Escuela de Verano, que funcionará en los polideportivos de los barrios 17 de Octubre y Sierras y Parques.

En una primera instancia, del 16 al 18 de noviembre, podrán preinscribirse quienes ya asisten a las actividades deportivas de ambos polideportivos y sus hermanos, con el objetivo de priorizar su continuidad en estos espacios.

Mientras tanto, las inscripciones para el público en general son virtuales, a partir del jueves 19 de noviembre.

La propuesta está destinada a niños y niñas de 4 a 14 años. Los cupos son limitados y será necesario presentar el DNI del asistente.

Las clases comenzarán el miércoles 9 de diciembre y se desarrollarán de lunes a viernes, de 9:30 a 12:30.

17-11-2026