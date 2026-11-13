Clase de Danzaterapia

“Allá en el Camposanto: Tengo que Volverte a Ver”13 de noviembre de 2026
Es el título de una nueva obra de esta saga que propone Bicarbonato Teatro. Se podrá ver en el Cementerio Municipal de Colonia Caroya, el sábado a las 19.
Colonia Caroya. El grupo “Volver a empezar”, dedicado a la contención de pacientes oncológicos, realizará este sábado una nueva actividad.
Será una clase abierta y gratuita de Danzaterapia, movimiento que sana.
Empezará a las 15, en el Polideportivo Central de Colonia Caroya, en Calle 40 y España.
No se suspende por lluvia.
13-11-2026