Clase de Danzaterapia

Empezará a las 15, en el Polideportivo Central de Colonia Caroya, en Calle 40 y España, y no se suspende por lluvia.
13 de noviembre de 2026

Colonia Caroya. El grupo “Volver a empezar”, dedicado a la contención de pacientes oncológicos, realizará este sábado una nueva actividad.

Será una clase abierta y gratuita de Danzaterapia, movimiento que sana.

Empezará a las 15, en el Polideportivo Central de Colonia Caroya, en Calle 40 y España.

No se suspende por lluvia.

13-11-2026

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13 de noviembre de 2026
Será este sábado a las 20, en la Reserva Natural y Ecológica Parque del Oeste. Es gratuita, destinada a mayores de 10 años y requiere inscripción previa.
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