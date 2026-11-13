Clase de Danzaterapia

Colonia Caroya. El grupo “Volver a empezar”, dedicado a la contención de pacientes oncológicos, realizará este sábado una nueva actividad.

Será una clase abierta y gratuita de Danzaterapia, movimiento que sana.

Empezará a las 15, en el Polideportivo Central de Colonia Caroya, en Calle 40 y España.

No se suspende por lluvia.

13-11-2026