Colonia Caroya. Con motivo del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora cada 14 de noviembre, la Subsecretaría de Salud de la Municipalidad organizó dos jornadas de prevención y promoción de la salud con control gratuito de glucosa.

Serán dos días: el miércoles 18, en el Centro Cívico de calle Italia 54, frente a la plaza Nicolás Avellaneda; y el viernes 20, en la sede de la Cooperativa de Servicios Públicos, en calle José Alice y Don Bosco.

En ambos días, el horario en que los controles estarán disponibles será de 10 a 12.

El lema de este año es “Acción temprana contra la diabetes”, destacando la importancia del diagnóstico precoz, el acceso a una atención integral y la reducción del estigma asociado a la diabetes.

17-11-2026