Detectan el primer caso de dengue en Colonia Caroya
Ariel RoggioSOCIEDAD17 de noviembre de 2026
Lo anunció la Secretaría de Salud en la jornada de este martes. Se trata de una persona que viajó a otro destino y al regresar presentó síntomas.
Colonia Caroya. Con motivo del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora cada 14 de noviembre, la Subsecretaría de Salud de la Municipalidad organizó dos jornadas de prevención y promoción de la salud con control gratuito de glucosa.
Serán dos días: el miércoles 18, en el Centro Cívico de calle Italia 54, frente a la plaza Nicolás Avellaneda; y el viernes 20, en la sede de la Cooperativa de Servicios Públicos, en calle José Alice y Don Bosco.
En ambos días, el horario en que los controles estarán disponibles será de 10 a 12.
El lema de este año es “Acción temprana contra la diabetes”, destacando la importancia del diagnóstico precoz, el acceso a una atención integral y la reducción del estigma asociado a la diabetes.
17-11-2026