Jesús María hará actividades saludables al aire libre para prevenir la diabetes

Jesús María. La Municipalidad pondrá en marcha la campaña “Suma pasos, gana salud”, en el marco del Día Mundial de la Diabetes.

La propuesta contempla una jornada integral de prevención que incluirá.

Postas sanitarias con controles a cargo de enfermeros y agentes sanitarios.

Charlas de concientización brindadas por médicos, nutricionistas y profesores de educación física.

Una caminata saludable guiada, ejercicios recreativos y distribución de frutas acompañadas de consejos nutricionales.

La actividad se desarrollará este viernes, de 16 a 19, en la Reserva Natural Parque del Oeste.

La diabetes es una enfermedad crónica que afecta la forma en que el organismo transforma los alimentos en energía.

Cuando no se controla de forma adecuada puede provocar complicaciones en distintos órganos. En muchos casos, puede desarrollarse de manera silenciosa, por lo que la detección temprana es fundamental.

En caso de inclemencias climáticas o alertas meteorológicas, la jornada se reprogramará para el martes 17 de noviembre.

12-11-2026