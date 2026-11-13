Tramas Hídricas: Acceso y gestión comunitaria del agua

“Allá en el Camposanto: Tengo que Volverte a Ver”13 de noviembre de 2026
Es el título de una nueva obra de esta saga que propone Bicarbonato Teatro. Se podrá ver en el Cementerio Municipal de Colonia Caroya, el sábado a las 19.
Colonia Caroya. Este sábado a las 15:30, en la Sala de Agraria Cine - Cine Social, el Geógrafo Prof. Dr. Joaquín Ulises Deon Favre (CIECS-CONICET-UNC) dará una charla para reflexionar sobre el acceso al agua, su gestión comunitaria y la importancia de construir miradas colectivas sobre este recurso esencial para la vida.
Será un espacio para aprender, compartir conocimientos y pensar juntos el agua como un bien común.
13-11-2026