Tramas Hídricas: Acceso y gestión comunitaria del agua

El Geógrafo Joaquín Ulises Deon Favre abordará el tema en una charla que dará este sábado a las 15:30, en la Sala de Agraria Cine - Cine Social,
13 de noviembre de 2026

Colonia Caroya. Este sábado a las 15:30, en la Sala de Agraria Cine - Cine Social, el Geógrafo Prof. Dr. Joaquín Ulises Deon Favre (CIECS-CONICET-UNC) dará una charla para reflexionar sobre el acceso al agua, su gestión comunitaria y la importancia de construir miradas colectivas sobre este recurso esencial para la vida.

Será un espacio para aprender, compartir conocimientos y pensar juntos el agua como un bien común.

13-11-2026

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Caminata bajo las estrellas

Caminata bajo las estrellas en Jesús María

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Será este sábado a las 20, en la Reserva Natural y Ecológica Parque del Oeste. Es gratuita, destinada a mayores de 10 años y requiere inscripción previa.
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