Llaryora anunció el regreso del Rally Mundial a Córdoba, en 2028

Córdoba. Nuestra provincia será sede del Campeonato Mundial de Rally de la FIA (WRC) en 2028, después de nueve años de ausencia.

El anuncio fue realizado este jueves por el gobernador Martín Llaryora, durante un acto en el Centro Cívico del Bicentenario, con la participación de autoridades de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), el Automóvil Club Argentino (ACA) y representantes de la organización del campeonato.

El regreso de la máxima categoría del rally internacional comenzará a tomar forma en 2027, con la realización del Candidate Event Rally de Córdoba, una instancia preparatoria para la competencia mundialista.

El mandatario puso en valor las gestiones realizadas durante los últimos años para recuperar la competencia y agradeció el acompañamiento del Automóvil Club Argentino, la FIA y los organizadores del campeonato.

Asimismo, sostuvo que el regreso del Rally Mundial es resultado de la infraestructura desarrollada por la Provincia, la experiencia adquirida en la organización de acontecimientos internacionales y la hospitalidad de los cordobeses.

Llaryora destacó el impacto económico que tendrá la competencia, especialmente en las localidades turísticas del interior provincial, a partir de la llegada de visitantes nacionales e internacionales.

“Cuando viene un turista genera trabajo, mueve cada una de nuestras localidades, nos permite romper la estacionalidad, tener eventos que afiancen la excusa para venir a visitar a Córdoba”, señaló.

El regreso de una competencia histórica

La historia del Rally Mundial en Córdoba comenzó en 1984. Desde entonces, los caminos serranos se convirtieron en escenarios emblemáticos del campeonato, reconocidos internacionalmente por su exigencia técnica, sus paisajes y la multitudinaria presencia de aficionados.

Entre los tramos más representativos se encuentra El Cóndor-Copina, en las Sierras Grandes, famoso por sus curvas de montaña, sus puentes colgantes y las características de su recorrido.

Durante el acto se confirmó que este histórico tramo volverá a formar parte de la competencia en 2028, recuperando uno de los escenarios más reconocidos del Rally Mundial.

La última edición del WRC en Córdoba se disputó en 2019. Su regreso, nueve años después, marcará un nuevo capítulo en la historia del automovilismo provincial y argentino.

En 2027 se realizará el Candidate Event

Como parte del proceso de preparación, Córdoba será sede, en 2027, del Candidate Event Rally de Córdoba, una instancia clave para avanzar en los aspectos organizativos y operativos necesarios para recibir nuevamente al Campeonato Mundial.

Esta actividad permitirá continuar con la planificación de la competencia internacional, que en 2028 volverá a reunir en los caminos serranos a pilotos, equipos y aficionados de distintas partes del mundo.

El regreso del WRC permitirá recuperar uno de los acontecimientos deportivos más tradicionales de Córdoba, fortalecer su proyección turística internacional y generar nuevas oportunidades para las economías regionales vinculadas al turismo y los servicios.

12-11-2026