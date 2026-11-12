Jesús María fortalece su vínculo con las raíces de Okinawa

Pergamino. En el Hombu Dojo de Jinbukan, en esta ciudad de la provincia de Buenos Aires, se concretó la graduación internacional de 4° Dan en Karate y Kobudo para el instructor de Kokoro Dojo Leandro Casado, otorgada por maestros de Okinawa durante una jornada de práctica avanzada.

Más allá de la graduación, el acontecimiento reafirma la continuidad de una línea de enseñanza tradicional que conecta en forma directa a Jesús María y Colonia Caroya con las raíces okinawenses de estas disciplinas.

En una época donde abundan las certificaciones rápidas y la formación a distancia, la transmisión directa de conocimientos, valores y principios desde los maestros de Okinawa mantiene vigente el espíritu original del Karate y el Kobudo.

Desde Kokoro Dojo destacaron que este reconocimiento representa un compromiso renovado con la práctica seria, el respeto por los maestros y la preservación de una tradición cultural y marcial que encuentra en la región un lugar donde seguir creciendo.

12-11-2026