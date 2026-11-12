Viernes con Teatro en Pico de Tinta

“Amor mío, fragmentos de un desencuentro”, de la Compañía Cina-Cina, de San Marcos Sierras, se pondrá en escena este viernes a las 21.
12 de noviembre de 2026

Jesús María. Este viernes a las 21, en Pico de tinta se pondrá en escena la obra “Amor mío, fragmentos de un desencuentro”, de la mano de la Compañía Cina-Cina, de San Marcos Sierras.

La obra se presenta en el marco de Vabieka – Festival Internacional de Payasas 2026.

Es un relato en clave de clown que acompaña las peripecias de Irina, una payasa que desea, profunda y ansiosamente, enamorarse. Atravesada por el ridículo, el humor y la vulnerabilidad, Irina se anima a dar lugar a su propia autenticidad y a su deseo.

El público podrá dejar una cooperación voluntaria.

Pico de Tinta está en Cástulo Peña 719.

12-11-2026

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