Viernes con Teatro en Pico de Tinta

“Allá en el Camposanto: Tengo que Volverte a Ver”13 de noviembre de 2026
Es el título de una nueva obra de esta saga que propone Bicarbonato Teatro. Se podrá ver en el Cementerio Municipal de Colonia Caroya, el sábado a las 19.
Jesús María. Este viernes a las 21, en Pico de tinta se pondrá en escena la obra “Amor mío, fragmentos de un desencuentro”, de la mano de la Compañía Cina-Cina, de San Marcos Sierras.
La obra se presenta en el marco de Vabieka – Festival Internacional de Payasas 2026.
Es un relato en clave de clown que acompaña las peripecias de Irina, una payasa que desea, profunda y ansiosamente, enamorarse. Atravesada por el ridículo, el humor y la vulnerabilidad, Irina se anima a dar lugar a su propia autenticidad y a su deseo.
El público podrá dejar una cooperación voluntaria.
Pico de Tinta está en Cástulo Peña 719.
12-11-2026