Máximo Casado se consagró Subcampeón Provincial en una categoría superior a la suya

El ajedrecista de Colonia Caroya tiene 8 años, pero participó en la Sub 12 Absoluto, en un Provincial Unificado.
DEPORTE11 de noviembre de 2026

Córdoba. La capital de la provincia fue escenario el sábado del Campeonato Provincial Unificado Infanto Juvenil FAPC-AAPC 2026, certamen que reunió a los mejores jugadores juveniles de la provincia en las categorías Sub 8 a Sub 18.

Entre las actuaciones destacadas de la jornada sobresalió la de Máximo Casado, representante de la Asociación Civil Ajedrecística Colón, quien con 8 años obtuvo el segundo puesto en la categoría Sub 12 Absoluto, enfrentando a competidores de una división superior a la que le corresponde por edad.

El torneo se disputó en el Centro Educacional San Jorge de la ciudad de Córdoba y reunió a jóvenes talentos de toda la provincia.

En ese contexto, Casado volvió a demostrar un notable nivel competitivo al subir cuatro años de categoría y alcanzar el Subcampeonato provincial.

Este resultado se suma a una destacada trayectoria deportiva que ya incluye títulos provinciales, nacionales e internacionales, consolidándolo como una de las jóvenes promesas del ajedrez cordobés y argentino.

Desde la Asociación Civil Ajedrecística Colón destacaron: “Cada avance de nuestros niños es una motivación para seguir creciendo. Este resultado renueva nuestro compromiso de acercar el ajedrez a más chicos y chicas, promoviendo valores como el esfuerzo, la disciplina, el respeto y la superación personal”.

11-11-2026

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