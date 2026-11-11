Máximo Casado se consagró Subcampeón Provincial en una categoría superior a la suya

Córdoba. La capital de la provincia fue escenario el sábado del Campeonato Provincial Unificado Infanto Juvenil FAPC-AAPC 2026, certamen que reunió a los mejores jugadores juveniles de la provincia en las categorías Sub 8 a Sub 18.

Entre las actuaciones destacadas de la jornada sobresalió la de Máximo Casado, representante de la Asociación Civil Ajedrecística Colón, quien con 8 años obtuvo el segundo puesto en la categoría Sub 12 Absoluto, enfrentando a competidores de una división superior a la que le corresponde por edad.

El torneo se disputó en el Centro Educacional San Jorge de la ciudad de Córdoba y reunió a jóvenes talentos de toda la provincia.

En ese contexto, Casado volvió a demostrar un notable nivel competitivo al subir cuatro años de categoría y alcanzar el Subcampeonato provincial.

Este resultado se suma a una destacada trayectoria deportiva que ya incluye títulos provinciales, nacionales e internacionales, consolidándolo como una de las jóvenes promesas del ajedrez cordobés y argentino.

Desde la Asociación Civil Ajedrecística Colón destacaron: “Cada avance de nuestros niños es una motivación para seguir creciendo. Este resultado renueva nuestro compromiso de acercar el ajedrez a más chicos y chicas, promoviendo valores como el esfuerzo, la disciplina, el respeto y la superación personal”.

11-11-2026