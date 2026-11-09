Se completó la fecha 13 del Clausura de la Liga Regional Colón

Por el Campeonato “Gastón Oller”, Deportivo Colón y Sp. Forchieri golearon y se afianzaron en el primer puesto de cada zona.
DEPORTE09 de noviembre de 2026

Toda la zona. Del jueves al sábado se la semana pasada se completó la 13ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Regional Colón “Gastón Oller”, suspendida parcialmente por razones climáticas.

Gran parte de los Interzonales se jugaron en canchas de Jesús María y Colonia Caroya, con los resultados que siguen:

 

Dep. Colón 3 - Jockey Club 0

Colón de Villa del Totoral 0 - Santa Elena 0

Alianza 2 - Parque Guerrero 1

Juventud Agraria Colón 1 – Quilmes 0

Bochas Sport Club 0 - Quirquinchos Verdes 0

Alem 2 - Sp. Forchieri 4

A.A. Falucho 1 - Sp. Tirolesa 2

2 de Abril 5 - San Cayetano 2

Independiente 1 - Mi Granja 4

 

En la Zona Norte, Dep. Colón es líder con 29 unidades, seguido por Colón de Villa del Totoral, con 23; y Juventud Agraria Colón y Alianza, ambos con 21.

En la Zona Sur, Sp. Fochieri lidera con 26 puntos, escoltado por Sp. Tirolesa, con 23. Más atrás, con 22 unidades, aparecen Quirquinchos Verdes, Santa Elena y Quilmes.

09-10-2026

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