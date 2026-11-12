Jesús María se suma a una nueva Noche de los Museos

Jesús María. La ciudad se suma, este viernes, a una nueva edición de la Noche de los Museos.

Bajo el lema oficial “Museos uniendo un mundo dividido”, la propuesta incluirá actividades que se llevarán a cabo de 20 a 00 horas, en cuatro espacios emblemáticos del patrimonio histórico y cultural de la ciudad: el Museo de la Ciudad Luis Biondi, la Torre Céspedes, la Estancia de Jesús María – Museo Jesuítico Nacional y el Museo del Festival Nacional de Doma y Folklore.

Museo de la Ciudad Luis Biondi:

Además de las tradicionales visitas guiadas para conocer la historia de la ciudad, se podrán visitar dos exposiciones especiales:

Muestra “Transparencias”, del taller de acuarelas coordinado por Graciela Lépore.

“40 años por el centro de la ciudad”: dibujos de profesionales del Colegio de Arquitectos que documentan las transformaciones urbanas de la ciudad de Córdoba durante cuatro décadas. Coordinada por el Arq. Marcelo Miller.

Torre Céspedes:

Se realizarán visitas guiadas para conocer la historia y los relatos que forman parte de este patrimonio local.

La propuesta incluirá música en vivo con la siguiente programación:

A las 21: Coro Polifónico Municipal “Norma Capraro”.

A las 22: Guadalupe Gómez Silva.

A las 22:45: Martín Canale.

Estancia de Jesús María – Museo Jesuítico Nacional

A las 21 y 23: Visitas guiadas a las Areas de Reserva del Museo. Son los lugares en los cuales permanecen resguardadas las piezas que no están en exhibición, verdadera trastienda donde se encuentran 14 mil objetos que integran el acervo patrimonial del museo. Es la segunda colección más grande en cantidad de objetos que hay en los museos nacionales.

A las 22: “De liebres y conejos”, obra de teatro escrita y dirigida por Sofía Boscacci.

Se pondrá en escena en el parque del museo y, en caso de mal tiempo, se trasladará a la bodega de la estancia.

Una liebre, un animal del monte y un paisaje de la infancia. Cassettes, música que amansa el pecho y una cáscara de nuez donde se despliega un mapa de fantasía: cuentos de supervivencia, insistencia, destino y hogar.

Una invitación a soltar el estado de alerta, sentir la brisa entre los árboles y celebrar que el peligro ya pasó.

12-11-2026