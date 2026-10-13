Bomberos de Jesús María rescataron un perro que cayó a un pozo de 6 m

Hubo tres hechos de tránsito con lesionados en Colonia Caroya14 de octubre de 2026
Fueron en las intersecciones de Av. San Martín y Calle 9, Don Bosco y Calle 19 y de las calles 124 y 68. Este último terminó con un auto volcado en la calzada.
Colonia Caroya. En la tarde del lunes 12 de octubre, personal del cuartel de Bomberos Voluntarios de Jesús María asistió a un domicilio ubicado en Calle 171 al 1000 del B° Malabrigo, donde un perro de tamaño mediano había caído a un pozo que se encontraba en construcción en el patio de una vivienda.Los ocupantes de la casa escucharon ladridos, por lo que llamaron a los Bomberos, desconociendo el tiempo que hacía que estaba en el lugar y de quien era.
Luego de una maniobra con cuerdas, el animal pudo ser extraído del pozo de 6 m de profundidad, lo hidrataron e higienizaron.
Posteriormente, fue entregado al Area de Zoonosis de la Municipalidad de Colonia Caroya.
13-10-2026