Bomberos de Jesús María rescataron un perro que cayó a un pozo de 6 m

Los propietarios de la casa donde estaban haciendo la excavación desconocían el tiempo que permaneció en el lugar y de quién era. Pidieron ayuda al escuchar los ladridos.
13 de octubre de 2026

Colonia Caroya. En la tarde del lunes 12 de octubre, personal del cuartel de Bomberos Voluntarios de Jesús María asistió a un domicilio ubicado en Calle 171 al 1000 del B° Malabrigo, donde un perro de tamaño mediano había caído a un pozo que se encontraba en construcción en el patio de una vivienda.Los ocupantes de la casa escucharon ladridos, por lo que llamaron a los Bomberos, desconociendo el tiempo que hacía que estaba en el lugar y de quien era.

Luego de una maniobra con cuerdas, el animal pudo ser extraído del pozo de 6 m de profundidad, lo hidrataron e higienizaron.

Posteriormente, fue entregado al Area de Zoonosis de la Municipalidad de Colonia Caroya.

13-10-2026

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