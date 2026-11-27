Sinsacate. El Concejo Deliberante aprobó en primera lectura los proyectos de Ordenanza de Presupuesto Anual 2027 y Ordenanza Tarifaria 2027.

El proyecto de Presupuesto contempla ingresos y egresos por un total de 10.782 millones de pesos, lo que representa un incremento del 26 por ciento con respecto al presupuesto correspondiente al Ejercicio 2026.

El 77 por ciento de los recursos se destinará a gastos de personal -sueldos, aportes y contribuciones-, bienes, servicios y transferencias para gastos descentralizados, que incluyen FODEMEEP, FOMEP, asistencia social y gastos de salud.

Para 2027, 22 de cada 100 pesos que ingresen a la Municipalidad estarán destinados a obras públicas.

En materia de infraestructura, se prevén inversiones en el gasoducto de alta presión y conexiones a empresas, mejoras sobre las colectoras de la Ruta Nacional 9 y apertura del tramo Micolini, construcción de sendas peatonales para conectar la ruta con la calle San Cayetano y un programa de forestación de espacios públicos.

También se proyecta continuar con la separación de residuos sólidos mediante la adquisición de nuevos contenedores para instalar puntos limpios y avanzar con la restauración de la denominada Casa Blanca.

El presupuesto contempla, además, la continuidad de la modernización de los servicios digitales municipales. En tal sentido, prevé la ampliación de las funcionalidades de la página web para que los vecinos puedan realizar distintos trámites, además de consultar deudas, emitir cedulones y efectuar pagos. También se incorporarán nuevas alternativas de pago en línea para las tasas municipales.

Otro de los objetivos planteados es gestionar recursos ante organismos provinciales y nacionales para impulsar el desarrollo de microemprendedores locales.

Las Tasas aumentarán 35 por ciento.

En cuanto a la Ordenanza Tarifaria 2027, el proyecto establece una actualización promedio del 35 por ciento en la Tasa a la Propiedad.

Para el servicio de agua potable, se fija un monto mínimo de 23.000 pesos.

Respecto de la Tasa Comercial, se establece un mínimo mensual de 50.000 pesos. Asimismo, se replicarán las exenciones otorgadas por la Provincia en materia de regímenes industriales y de promoción productiva.

En el caso de Automotores, se continuará con el convenio de cobro unificado con la Provincia.

Por otra parte, en las Guías de Hacienda (DUT), se elimina la tasa correspondiente a las categorías de invernada, reproducción, traslados a sí mismo y retornos, para todas las especies.

Audiencia Pública.

Como establece la Ley 8102, el Legislativo convocó a una audiencia pública para el jueves 3 de diciembre, a las 20:30, en la sede de la Municipalidad, con el objetivo de poner a consideración de los vecinos los principales lineamientos de ambas normativas.

La instancia permitirá que los vecinos conozcan los alcances del Presupuesto y la Tarifaria previstos para el ejercicio 2027 y puedan expresar sus opiniones y consideraciones antes de continuar con el tratamiento legislativo correspondiente.

27-11-2026