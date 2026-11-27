Publicaron el listado provisorio de postulantes del Terra Nostra
Colonia Caroya. Luego del trabajo de la Comisión que evaluó las carpetas de postulantes al sorteo del programa municipal Terra Nostra, se publicó en el Boletín Oficial el listado provisorio de quienes aprobaron las condiciones para estar en el padrón.
A partir de la publicación oficial, se inicia un período de oposición de cinco días hábiles -hasta el miércoles 2 de diciembre a las 13 – durante el cual, quien tenga alguna duda u objeción, pueda hacer el planteo pertinente.
Una vez cumplido ese plazo, se publicará el listado definitivo de los empadronados, a quienes se convocará el día lunes 14 de diciembre a las 19, en el predio de la Sociedad Rural de Jesús María, en B° Malabrigo, para el sorteo de los terrenos.
La comisión evaluadora estuvo integrada por el Cr. Juan Parizia, la Arq. Luisina Campana, la Arq. Claudia Bissón, el Arq. Sergio Conterno, la Cra. Mariela Fassi y la Dra. Diana Pajón, en representación del Departamento Ejecutivo.
Por el Concejo Deliberante, participaron los ediles Ariel Díaz y Carmen Goy (Proyecto Caroya), Fernando Arzubi (Somos Caroya) y Matías Roldán (Unidos Podemos).
Como auxiliares estuvieron el Mart. Federico Griguol y la Arq. Melina Bovo.
Grupo 1 contado
Nicolodi, Juan Ignacio
Uliarte, María Gimena
Martorell, Micaela
Piana, Diego Mauricio
Soria Fernández, María
García, Alejandro Javier
Pacheco, Agustina
Charra, Claudia Alejandra
Noves, Natalia
Ávila, Analía de Valle
Ponce, Gustavo Daniel
Benítez, Araceli Lourdes
Almada, Carlos
Grupo 1 financiado
Vargas, José Ariel
Sanabria, Karen Tamara
Caminos, Guadalupe
Barrera, Juan Andrónico
Albet, Maximiliano
Ponce, Juan Carlos
Grisanzio, Paula Lucía
Castro, Sergio Gustavo
Godoy, Gonzalo
Pereyra, Esteban Fernando
Triviño Delgado, Daniel Elizardo
Flores, Nahir
Banegas, Rolando Nehuén
Della Costa, Martín Gonzalo
Capdevila, Carina Vanesa
Gaitán, Angel Omar
Mansilla, Juan Carlos
González, Mario Aníbal
Gaitán, Marcelo
Ludueña, Carina
Marquez, Ivo Gabriel
Gomes, Gabriela Raquel
Castillo, Leonardo Elías
Roldan, Soledad Luciana
Savorgnan, Roxana Noelia
Andrada, Mariano
Maidana, Iris Belén
Rufino, Gino Iván
D’olivo, Juan Daniel
Grupo 2 contado
Mastracchio, Rodrigio Ariel
Brandalisi, Matías Emanuel
Luvino, Yanina Belén
Vilte Reyes, Walter Martín
Causich, Facundo Benjamín
Araya, Brian Maximiliano
López, Santiago Tomás
Bravo, Julio Antonio
Aviles, Sonia
Haller, Marcela
Mendoza, Olga Sofía
Maldonado, Enzo Daniel
Aguirre, Sabina Guadalupe
Oronel, Andrea Beatriz
Grupo 2 financiado
Roldán, Joaquín
Mansilla, Jesica Victoria
Jara, Natalia
González, Axel
Basano, Patricia del Valle
Ceballos, Ester
Carreño, María Florencia
Villalba, Branko
Blumenfeld, Martina
Cuevas, Guillermina
Bordo, Cristian Roberto
Britos, Matías Exequiel
Sarmiento, María Inés
Castro, Gabriela
Castro, Claudio
Castro, Leonardo David
Enggist, Verónica Soledad
Peralta, Federico
Gerbaudo, Héctor Fabián
Paredes Zapata, Tatiana
Acevedo, Yazmín
Deangeli, Luciano Rogelio
García, Juan Manuel
Piccioni, Sabrina
Cragnolini, Gustavo
Moya, Gabriela Celeste
Córdoba, Javier
Garnica, Rocío Soledad
Torres, Axel Nahuel
Ruiz Díaz, Nelson Ariel
Quintero, Juan Martín
Maidana, Yamilen Anabel
Busto, Luis Alberto
Gutiérrez, Juan Guillermo
Dolzani, Emilio
Garay, Juan Pablo
Ligorria, Laura Elizabeth
Ligorria, Jorge Mauricio
Bosio, Federico
Zanón, Miguel Angel
Peludero, Víctor
Cupo especial – empleados municipales
Busto, Alejandra Karina
Sotelo, Irene Soledad
De Filippo, Héctor
Arrieta, Mónica Margarita
Villalba, María Agustina
27-11-2026