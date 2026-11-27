Colonia Caroya. Luego del trabajo de la Comisión que evaluó las carpetas de postulantes al sorteo del programa municipal Terra Nostra, se publicó en el Boletín Oficial el listado provisorio de quienes aprobaron las condiciones para estar en el padrón.

A partir de la publicación oficial, se inicia un período de oposición de cinco días hábiles -hasta el miércoles 2 de diciembre a las 13 – durante el cual, quien tenga alguna duda u objeción, pueda hacer el planteo pertinente.

Una vez cumplido ese plazo, se publicará el listado definitivo de los empadronados, a quienes se convocará el día lunes 14 de diciembre a las 19, en el predio de la Sociedad Rural de Jesús María, en B° Malabrigo, para el sorteo de los terrenos.

La comisión evaluadora estuvo integrada por el Cr. Juan Parizia, la Arq. Luisina Campana, la Arq. Claudia Bissón, el Arq. Sergio Conterno, la Cra. Mariela Fassi y la Dra. Diana Pajón, en representación del Departamento Ejecutivo.

Por el Concejo Deliberante, participaron los ediles Ariel Díaz y Carmen Goy (Proyecto Caroya), Fernando Arzubi (Somos Caroya) y Matías Roldán (Unidos Podemos).

Como auxiliares estuvieron el Mart. Federico Griguol y la Arq. Melina Bovo.

Grupo 1 contado

Nicolodi, Juan Ignacio

Uliarte, María Gimena

Martorell, Micaela

Piana, Diego Mauricio

Soria Fernández, María

García, Alejandro Javier

Pacheco, Agustina

Charra, Claudia Alejandra

Noves, Natalia

Ávila, Analía de Valle

Ponce, Gustavo Daniel

Benítez, Araceli Lourdes

Almada, Carlos

Grupo 1 financiado

Vargas, José Ariel

Sanabria, Karen Tamara

Caminos, Guadalupe

Barrera, Juan Andrónico

Albet, Maximiliano

Ponce, Juan Carlos

Grisanzio, Paula Lucía

Castro, Sergio Gustavo

Godoy, Gonzalo

Pereyra, Esteban Fernando

Triviño Delgado, Daniel Elizardo

Flores, Nahir

Banegas, Rolando Nehuén

Della Costa, Martín Gonzalo

Capdevila, Carina Vanesa

Gaitán, Angel Omar

Mansilla, Juan Carlos

González, Mario Aníbal

Gaitán, Marcelo

Ludueña, Carina

Marquez, Ivo Gabriel

Gomes, Gabriela Raquel

Castillo, Leonardo Elías

Roldan, Soledad Luciana

Savorgnan, Roxana Noelia

Andrada, Mariano

Maidana, Iris Belén

Rufino, Gino Iván

D’olivo, Juan Daniel

Grupo 2 contado

Mastracchio, Rodrigio Ariel

Brandalisi, Matías Emanuel

Luvino, Yanina Belén

Vilte Reyes, Walter Martín

Causich, Facundo Benjamín

Araya, Brian Maximiliano

López, Santiago Tomás

Bravo, Julio Antonio

Aviles, Sonia

Haller, Marcela

Mendoza, Olga Sofía

Maldonado, Enzo Daniel

Aguirre, Sabina Guadalupe

Oronel, Andrea Beatriz

Grupo 2 financiado

Roldán, Joaquín

Mansilla, Jesica Victoria

Jara, Natalia

González, Axel

Basano, Patricia del Valle

Ceballos, Ester

Carreño, María Florencia

Villalba, Branko

Blumenfeld, Martina

Cuevas, Guillermina

Bordo, Cristian Roberto

Britos, Matías Exequiel

Sarmiento, María Inés

Castro, Gabriela

Castro, Claudio

Castro, Leonardo David

Enggist, Verónica Soledad

Peralta, Federico

Gerbaudo, Héctor Fabián

Paredes Zapata, Tatiana

Acevedo, Yazmín

Deangeli, Luciano Rogelio

García, Juan Manuel

Piccioni, Sabrina

Cragnolini, Gustavo

Moya, Gabriela Celeste

Córdoba, Javier

Garnica, Rocío Soledad

Torres, Axel Nahuel

Ruiz Díaz, Nelson Ariel

Quintero, Juan Martín

Maidana, Yamilen Anabel

Busto, Luis Alberto

Gutiérrez, Juan Guillermo

Dolzani, Emilio

Garay, Juan Pablo

Ligorria, Laura Elizabeth

Ligorria, Jorge Mauricio

Bosio, Federico

Zanón, Miguel Angel

Peludero, Víctor

Cupo especial – empleados municipales

Busto, Alejandra Karina

Sotelo, Irene Soledad

De Filippo, Héctor

Arrieta, Mónica Margarita

Villalba, María Agustina

27-11-2026