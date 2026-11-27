Toda la zona. El sábado y el domingo se juegan las Finales de los torneos de la Liga Regional Colón: el Oficial y las Copas de Plata y de Bronce.

Las Finales del Oficial serán en las canchas de Quirquinchos Verdes y Parque Guerrero, las de la Copa de Plata, en Sp. Tirolesa; y las de la Copa de Bronce, en Alianza, único estadio de nuestra micro región que tendrá actividad futbolística este fin de semana.

Primera. Domingo a las 17:30, en cancha de Quirquinchos

Dep. Colón - Colón de Villa del Totoral

Reserva. Domingo a las 15:30, en cancha de Quirquinchos

Dep. Colón – Alianza

Femenino. Domingo a las 14, en cancha de Quirquinchos

Dep. Colón - Juventud Agraria Colón

Cuarta. Sábado a las 16:30, en cancha de Parque Guerrero

Sp. Tirolesa - Alianza

Quinta. Sábado a las 15, en cancha de Parque Guerrero

Juventud Agraria Colón - Dep. Colón

Sexta. Sábado a las 13:40, en cancha de Parque Guerrero

Sp. Tirolesa - Dep. Colón

Séptima. Sábado a las 12:30, en cancha de Parque Guerrero

Colón de Villa del Totoral - Dep. Colón

Octava. Domingo a las 12:30, en cancha de Quirquinchos

Dep. Colón - Sp. Tirolesa

Copa de Plata

Octava. Sábado a las 10:30, en cancha de Sp. Tirolesa

Colón de Villa del Totoral - Parque Guerrero

Séptima. Sábado a las 11:40, en cancha de Sp. Tirolesa

Alianza - Bochas Sport Club

Sexta. Sábado a las 12:50, en cancha de Sp. Tirolesa

Juventud Agraria Colón - Sp. Forchieri

Quinta. Sábado a las 9, en cancha de Sp. Tirolesa

Sp. Tirolesa - Parque Guerrero

Cuarta. Sábado a las 14:10, en cancha de Sp. Tirolesa

Dep. Colón - Quilmes

Copa de Bronce

Octava. Sábado a las 11:30, en cancha de Alianza

A.A. Falucho - Alem

Séptima. Sábado a las 10:20, en cancha de Alianza

A.A. Falucho - Santa Elena

Sexta. Sábado a las 9, en cancha de Alianza

A.A. Falucho - Parque Guerrero

Quinta. Sábado a las 12:40, en cancha de Alianza

Quilmes- Alem

Cuarta. Sábado a las 14:10, en cancha de Alianza

A.A. Falucho - Parque Guerrero

27-11-2026