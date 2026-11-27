Se juegan las Finales de los torneos de la Liga Regional Colón
Toda la zona. El sábado y el domingo se juegan las Finales de los torneos de la Liga Regional Colón: el Oficial y las Copas de Plata y de Bronce.
Las Finales del Oficial serán en las canchas de Quirquinchos Verdes y Parque Guerrero, las de la Copa de Plata, en Sp. Tirolesa; y las de la Copa de Bronce, en Alianza, único estadio de nuestra micro región que tendrá actividad futbolística este fin de semana.
Primera. Domingo a las 17:30, en cancha de Quirquinchos
- Dep. Colón - Colón de Villa del Totoral
Reserva. Domingo a las 15:30, en cancha de Quirquinchos
- Dep. Colón – Alianza
Femenino. Domingo a las 14, en cancha de Quirquinchos
- Dep. Colón - Juventud Agraria Colón
Cuarta. Sábado a las 16:30, en cancha de Parque Guerrero
- Sp. Tirolesa - Alianza
Quinta. Sábado a las 15, en cancha de Parque Guerrero
- Juventud Agraria Colón - Dep. Colón
Sexta. Sábado a las 13:40, en cancha de Parque Guerrero
- Sp. Tirolesa - Dep. Colón
Séptima. Sábado a las 12:30, en cancha de Parque Guerrero
- Colón de Villa del Totoral - Dep. Colón
Octava. Domingo a las 12:30, en cancha de Quirquinchos
- Dep. Colón - Sp. Tirolesa
Copa de Plata
Octava. Sábado a las 10:30, en cancha de Sp. Tirolesa
- Colón de Villa del Totoral - Parque Guerrero
Séptima. Sábado a las 11:40, en cancha de Sp. Tirolesa
- Alianza - Bochas Sport Club
Sexta. Sábado a las 12:50, en cancha de Sp. Tirolesa
- Juventud Agraria Colón - Sp. Forchieri
Quinta. Sábado a las 9, en cancha de Sp. Tirolesa
- Sp. Tirolesa - Parque Guerrero
Cuarta. Sábado a las 14:10, en cancha de Sp. Tirolesa
- Dep. Colón - Quilmes
Copa de Bronce
Octava. Sábado a las 11:30, en cancha de Alianza
- A.A. Falucho - Alem
Séptima. Sábado a las 10:20, en cancha de Alianza
- A.A. Falucho - Santa Elena
Sexta. Sábado a las 9, en cancha de Alianza
- A.A. Falucho - Parque Guerrero
Quinta. Sábado a las 12:40, en cancha de Alianza
- Quilmes- Alem
Cuarta. Sábado a las 14:10, en cancha de Alianza
- A.A. Falucho - Parque Guerrero
27-11-2026