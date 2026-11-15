Jesús María. Oficiales de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron un procedimiento en B° La Costanera, que culminó con la detención de una mujer de 61 años, investigada por su presunta vinculación con un proceso judicial por comercialización de estupefacientes.

El operativo se desprende de un procedimiento realizado en octubre pasado, cuando efectivos de la FPA llevaron a cabo dos allanamientos en el mismo barrio, detuvieron a un hombre y desarticularon dos puntos de venta de cocaína y marihuana.

En aquella oportunidad, también se secuestraron varias dosis de drogas, dinero y otros elementos de interés para la causa.

A partir de las tareas investigativas y las pesquisas posteriores, se logró establecer que la narcomenudista aprehendida estaría vinculada a la actividad ilícita y sería pareja del hombre arrestado durante el operativo anterior.

En cumplimiento de una orden judicial, los efectivos concretaron su detención en un domicilio de calle Carabelas al 600, donde además secuestraron dinero y otros elementos relacionados con la causa.

Finalmente, por disposición de las autoridades de la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico con asiento en la ciudad de Jesús María, la aprehendida fue imputada por comercialización de estupefacientes, en infracción a la Ley Nacional N.º 23.737.

15-11-2026