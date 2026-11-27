Colonia Caroya. En su décima presentación por La Liga Argentina 2026/27, Bochas Sport Club logró el primer triunfo de la campaña al vencer a Riachuelo de La Rioja por 82 a 61 en condición de local.

Fue un juego sin sobresaltos para los caroyenses, que lograron la diferencia indescontable a partir del tercer cuarto, aprovechando la rotación y el desgaste de la visita, que llegó al Estadio “Pepe” Nou con un plantel de ocho jugadores y varias bajas en el marco de una gira de tres partidos en cuatro días.

Guillermo Aliende fue el goleador del juego con 16 puntos, tres asistencias y valoración de 20. El juvenil Santiago Pettinaroli terminó con 13 puntos para el ganador.

En Riachuelo se destacó Eduardo Yaryura: 13 puntos y seis rebotes.

Bochas volverá a jugar el viernes 4 de diciembre ante Unión de Santa Fe, en Colonia Caroya.

27-11-2026