Colonia Caroya. El subsecretario de Gobierno y Deportes de la Municipalidad de Colonia Caroya, Cristian Rodríguez, acompañó la habilitación del nuevo piso de una de las canchas de bochas del Club Juventud Agraria Colón.

Desde la institución se optó por la inversión en caucho, para lo que se necesitaron 200 neumáticos en desuso que fueron triturados, como parte de las acciones de una empresa que se dedica a la economía circular.

Es la primera cancha de bochas en la región que tiene este material y el mismo trabajo se hará el próximo año en la contigua que tiene la institución del Lote XIII.

Participaron las autoridades del club y también estuvo Pablo Prone, integrante de la Comisión del “Agraria” y referente del Programa de Economía Circular de la Municipalidad.

27-11-2026