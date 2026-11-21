El pasado jueves, las cámaras de seguridad de Colonia Caroya detectaron una situación que permitió la recuperación de una bicicleta que fue sustraída por tres sujetos.

El personal detectó a las 2:30 de la madrugada a tres personas que cruzaron la Ruta 9 a la altura de calle 47, entre una parrilla y el Banco Patagonia, con dos bicicletas.

Al constatar la situación sospechosa, se dio aviso a la Policía y a la Guardia Local hasta que nuevamente se los observa en Av. San Martín con tres bicicletas.

Los móviles interceptaron a estas personas en la ciclovía paralela a las vías del ferrocarril, recuperó el rodado y los trasladó hasta la Comisaría.

La Central de Monitoreo de Colonia Caroya cuenta con la vigilancia permanente de más de 40 cámaras de seguridad distribuidas en diferentes sectores de la ciudad.