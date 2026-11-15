Otro golpe al narcomenudeo en Sierras Chicas
Salsipuedes. En el marco de una investigación dirigida por el Ministerio Público Fiscal, la Fuerza Policial Antinarcotráfico llevó adelante 17 allanamientos en la ciudad de Salsipuedes y en el complejo carcelario de Bouwer, que culminaron con la detención de 13 personas mayores de edad: ocho hombres y cinco mujeres.
Los procedimientos se desarrollaron en viviendas de los barrios Oro Verde, El Pueblito, Ariel y El Talita de Salsipuedes, además de dos celdas en el Establecimiento Penitenciario Dr. Francisco Luchesse.
Durante los operativos, se secuestraron 901 dosis de cocaína y 460 de marihuana, siete plantas de cannabis sativa, seis autos, cinco motocicletas, más de 12 millones de pesos, 212 dólares y elementos de interés para la causa.
El valor total estimado de los elementos secuestrados asciende a 211 millones de pesos. Los detenidos y las evidencias quedaron a disposición de las autoridades judiciales.
15-11-2026