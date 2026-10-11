Accidente de tránsito con víctima fatal

Colonia Caroya. Alrededor de las 6, a la altura del Km 751 de la Ruta Nacional 9, tres jóvenes –dos de 19 años y uno de 20- a bordo de una motocicleta Yamaha 150 cc protagonizaron un hecho de tránsito que tuvo como saldo una víctima fatal.

Por causas a establecer, el conductor perdió el control del rodado, provocando la caída de los tres ocupantes sobre la carpeta asfáltica.

Como consecuencia del siniestro, un joven de 20 años falleció en el lugar, mientras que los otros dos ocupantes fueron trasladados al Hospital Regional Vicente Agüero con traumatismos varios.

11-10-2026