Jesús María. La Municipalidad realizó el acto de “Huella Innovadora 2026”, una jornada para entrega de distinciones a estudiantes, docentes e instituciones.

La actividad contó con la participación del intendente Federico Zárate; la secretaria de Promoción Humana, Huerto Perricone; el director de Educación, Marcos Yrazoque; y el CEO y coordinador de Creativos Digitales, Juan Ávila.

El acto comenzó con la distinción del Rotary Club Jesús María a los mejores compañeros de cada institución.

“Huella Innovadora 2026”:

La iniciativa reconoció a instituciones de los niveles Primario y Medio con proyectos de innovación y aprendizaje vinculadas a diferentes temáticas.

En el Nivel Medio:

Inst. Priv. Ntra. Sra. del Huerto: “Diabetes: un abordaje interdisciplinario”.

Inst. Priv. Ntra. Sra. del Rosario del Milagro: “Coro de las Misas” y “Ecoboat”.

IPET 361 José Gabriel Brochero: “Alfalab: expediciones pedagógicas”.

IPEM 294 Jesús María: “Promotores en prevención de ITS”.

IPEM 272 Domingo F. Sarmiento: “Parlamento juvenil”, “Aprender a emprender” y “Vivero escolar”.

Asociación Educativa Pío León: “Revolución Industrial”, “Libros que acercan” y “Simulacro de las Naciones Unidas”.

IPETyM 69 Juana Manso de Noronha: “Monoplaza”.

CEIJA Nº 14: “El rincón cantinero”.

PIT: “Género y violencia: estereotipos, roles y mandatos de género”.

José María Paz: “Pequeños hábitos, grandes cambios: actividad física y alimentación saludable”.

Instituto Superior Zarela Moyano de Toledo: “Primer Congreso 360”.

En el Nivel Primario:

CE Héroes y Heroínas de Malvinas: “Cooperativismo escolar: Manos laboriosas”.

CE Primer Teniente Morandini: “Papel artesanal con cáscaras de frutas”.

CE José Manuel Estrada: “Kiosco Los Pekes” e “Invernadero sustentable”.

CE General Francisco A. Ortiz de Ocampo: “Guardianes de los glaciares” y “Mi tercer mundial: un viaje por América”.

CE Dr. Francisco N. de Laprida: “Sembrando futuro”.

“Ctrl+Futuro”:

A un año y medio de su implementación, “Ctrl + Futuro” alcanzó a los 2.480 alumnos de las ocho instituciones educativas de Nivel Primario, de gestión pública y privada, de la ciudad. Para eso, el Municipio realizó una inversión de 76 millones de pesos durante 2026 y capacitó a 35 docentes que acompañaron la incorporación de la programación en las aulas.

El programa permitió acercar la tecnología a los estudiantes, no solo como usuarios, sino también como creadores que desarrollan habilidades digitales, pensamiento lógico, creatividad y trabajo en equipo.

CE Gendarmería Nacional: “Pequeños programadores, grandes maestros”.

CE José Manuel Estrada: “Programación y Robótica”.

CE General Francisco A. Ortiz de Ocampo: “Aprender, Crear y Programar”.

Inst. Priv. Ntra. Sra. del Huerto (nivel primario): “Fortalecimiento de la lectura”.

Inst. Priv. Ntra. Sra. del Rosario del Milagro: “Ingeniería del Futuro”.

“Certificación Harvard”:

En 2025, 15 alumnos participaron de esta instancia. En 2026, la cifra ascendió a 130 estudiantes que completaron y obtuvieron la certificación del programa CS50 de la Universidad de Harvard.

Esta experiencia acercó oportunidades de formación de nivel internacional a las aulas locales.

Inst. Priv. Ntra. Sra. del Rosario del Milagro: 60 alumnos de 5º Grado A y B.

CE Gendarmería Nacional: 54 alumnos de 5º Grado A y B.

CE General Francisco A. Ortiz de Ocampo: 15 alumnos de 5º y 6º Grado A y B.

Inst. Priv. Ntra. Sra. del Huerto: 3 alumnos de 6º Grado.

Finalmente, el intendente Federico Zárate destacó la importancia de formar ciudadanos preparados para los desafíos tecnológicos y convocó a las familias a acompañar ese proceso: “Queremos que nuestros ciudadanos estén preparados para un mundo en el que la tecnología avanza cada vez más rápido. Si nuestros hijos van a utilizar un celular, una computadora o cualquier entorno digital, necesitamos que estén educados y capacitados para hacerlo. El Municipio está comprometido con esa formación y necesitamos que las familias también acompañen”.

26-11-2026