Jesús María. El Ejecutivo Municipal elevó al Concejo Deliberante el proyecto de Presupuesto General de Recursos y Erogaciones 2027, por un total de 50.206 millones de pesos.

El proyecto fue presentado el 24 de noviembre por el intendente Federico Zárate y la secretaria de Hacienda y Finanzas, Carina Visintini.

Registra un crecimiento nominal del 15,25 por ciento respecto al vigente en 2026 pero, al ubicarse por debajo de la inflación promedio proyectada por la Provincia, representa una reducción real estimada del 4,83 por ciento.

Recursos y gastos con equilibrio fiscal

Los ingresos corrientes proyectados para el año venidero ascienden a 39.721 millones de pesos, con un incremento nominal del 20,74 por ciento.

De cada 100 pesos que ingresen a la Municipalidad, 53,49 provendrán de recursos de jurisdicción municipal, es decir, serán genuinos. Otro 46,51 llegarán de las coparticipaciones nacional y provincial. A esto se suman 2.337 millones de pesos de ingresos de capital.

En cuanto a las erogaciones, los gastos de funcionamiento se llevarán las dos terceras partes de los ingresos: representan 30.109 millones de pesos (+16,09 por ciento). A su vez, las transferencias suman 8.350 millones.

Obras e inversiones para seguir transformando la ciudad

El presupuesto destina 3.599 millones de pesos a erogaciones de capital. La variación nominal del -2,57 por ciento responde a la finalización de grandes obras ya concretadas, como la nueva Terminal de Ómnibus, el centro de extracción y distribución de agua potable de la zona Este y las redes del loteo Aires de Campo.

Esos fondos representan el 6 por ciento del total del dinero que esperan que ingrese a la Municipalidad y se destinarán a nuevas intervenciones y a la continuidad de proyectos en marcha, entre ellos:

El nexo cloacal maestro de Quintas de Santa Elena.

La finalización del PRO.MU.VI. y nuevos loteos.

La puesta en valor de las plazas de Agua Mansa y 17 de Octubre; y la intervención integral de Av. Juan B. Justo.

Un nuevo polideportivo en B° Los Ceibos y la finalización del Centro de Desarrollo Infantil de La Costanera.

El Paseo Brochero, en los barrios Italia y Parque Suizo, y un nuevo salón en el Centro de Eventos y Deportes.

Alcanzar el 100 por ciento de luminarias LED en el alumbrado público.

La pavimentación del Pasaje Progreso y la finalización del cordón cuneta en B° Santa Elena.

Además, se incorpora un nuevo régimen de obras por iniciativa vecinal para pavimento y cordón cuneta. La propuesta articula al Municipio, los vecinos y el sector privado, y amplía la capacidad de inversión en infraestructura sin incrementar la presión tributaria general.

Planificación y cumplimiento de las metas de gestión

El Presupuesto 2027 también se enmarca en el seguimiento de los compromisos asumidos para el período 2023-2027.

Según los registros oficiales, 11 de las 15 metas estratégicas están alcanzadas o superadas, lo que representa un cumplimiento del 73,3 por ciento. Las cuatro restantes presentan avances parciales.

26-11-2026