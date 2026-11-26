Jesús María. Este sábado, de 10 a 13, será la jornada “Cuidar, acompañar y seguir aprendiendo”.

Tendrá como sede el edificio de la Cooperativa de Servicios Públicos ubicado en Pedro J. Frías 940, de Jesús María.

Será una jornada para compartir conocimientos, fortalecer capacidades y reflexionar sobre los desafíos actuales del trabajo de cuidar.

El cuidado de las personas mayores, en especial de aquellas que atraviesan procesos de demencia, requiere conocimientos, sensibilidad y herramientas profesionales que permitan construir vínculos basados en el respeto y la dignidad.

También se abordará el modelo cooperativo como una alternativa para organizar colectivamente el trabajo de cuidados y reconocer la tarea de quienes cuidan.

Durante la jornada se trabajará sobre tres ejes:

Cuidar en el encuentro: herramientas para construir vínculos profesionales con personas con demencia.

Demencia: principales causas y cuadro clínico.

Cuidados y organización cooperativa: una alternativa para dignificar el trabajo de quienes cuidan.

La actividad es organizada por la Cooperativa de Trabajo de Cuidados CuidArteBien y Mutual Camino Real. Se entregarán certificados de participación.

Las inscripciones son en el formulario

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-W0K8Tv3Hl1U9yr4-Kq3es_G3h1KHmnWQB6aC8tJOfJNSCg/viewform?usp=dialog

26-11-2026