CABA. El intendente de Sinsacate, Carlos Ciprián, participó los días 24 y 25 de noviembre de la V Misión de Vinculación Estratégica Público-Privada e Internacional, desarrollada en Buenos Aires y organizada por la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC).

La iniciativa tuvo como propósito fortalecer la articulación entre los gobiernos locales argentinos y distintos actores estratégicos del ámbito nacional e internacional, promoviendo nuevas oportunidades de cooperación, financiamiento, inversión, innovación y desarrollo económico para los municipios.

Durante las dos jornadas, integrantes del Consejo de Intendentes de la RAMCC participaron de reuniones de vinculación con embajadas, cámaras binacionales, empresas, instituciones académicas y organismos internacionales.

La agenda contempló encuentros con representantes del Comité de Sustentabilidad de BritCham, empresas asociadas al estudio Beccar Varela, autoridades de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) La Plata y referentes de Moobä Innovation Cities.

Asimismo, se desarrollaron reuniones con representantes de la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana (AHK Argentina), la Fundación Friedrich Ebert (FES Argentina), el Programa de Fortalecimiento de Proyectos Climáticos Locales y la empresa Urbetrack, entre otros espacios de intercambio.

La misión se estructuró en cinco ejes estratégicos: cooperación internacional y financiamiento; inversión, comercio y desarrollo económico local; innovación, tecnología y conocimiento; talento y nómades digitales; y diplomacia climática y posicionamiento internacional.

La participación de Sinsacate en este espacio de vinculación permitió fortalecer su presencia en una agenda de trabajo que buscó acercar a los municipios herramientas, conocimientos y oportunidades para impulsar proyectos locales.

El encuentro también dio continuidad al proceso de articulación desarrollado durante 2026, con el objetivo de consolidar los vínculos institucionales y transformar los intercambios en futuras iniciativas concretas para los territorios.

26-11-2026