Jesús María. La Municipalidad presentó al Concejo los proyectos de Ordenanza General Impositiva y Ordenanza Tarifaria para 2027, con medidas orientadas a reducir la carga tributaria, reconocer el cumplimiento de los vecinos y fortalecer una administración eficiente de los recursos públicos.

Los contribuyentes que tengan todas sus obligaciones municipales al día -hasta el 31 de diciembre de 2026- y que hagan el pago de cuota única anual de Tasa a la Propiedad entre el 1 y 31 de enero de 2027, no tendrán ningún incremento y pagarán lo mismo que en 2026.

El proyecto que tratará el Legislativo contempla un incremento del 35 por ciento para la Tasa a la Propiedad durante 2027.

Paralelamente, la gestión mantendrá otros beneficios que ya preveía en anteriores ejercicios.

20 por ciento para quienes ya estén adheridos al DFE, cumplan con sus obligaciones y abonen la cuota anual.

10 por ciento de descuento para quienes no tengan deuda al 31 de diciembre de 2026 y paguen en cuotas.

5 por ciento de descuento para quienes tengan deuda, pero decidan hacer el pago anual anticipado.

3 por ciento de descuento por única vez para quienes declaren su Domicilio Fiscal Electrónico (DFE)

Además, los intereses punitorios bajarán un punto: pasarán del 4,5 al 3,5 por ciento.

Financiar al Estado con eficiencia, no con más impuestos

Otro eje central es la reducción de la carga tributaria municipal. Para 2027 se propuso eliminar 11 tributos y costos administrativos, con lo que la gestión ya suma 70 tributos eliminados.

La medida alcanzará tasas por inspecciones sanitarias, comercialización de productos de abasto, ferias y remates de hacienda, inspección de pesas y medidas, y ocupación de la vía pública por obras. También se eliminarán cobros por trámites como la inscripción de transportes escolares, la expedición de copias de planos y los certificados de libre deuda del automotor.

A esta política se sumará el mantenimiento de la alícuota de Tasa Comercial General, que tampoco tendrá modificaciones.

Servicios de agua y cloacas

Para mantener el equilibrio financiero del servicio y asegurar la calidad de la prestación, se propuso una actualización tarifaria del 40 por ciento, tanto en los importes mínimos como en los valores del consumo excedente.

Los costos de los servicios de agua y cloacas aumentaron muy por encima del 40 por ciento entre 2025 y este año, por razones ajenas a la administración municipal. Entre los incrementos que más impactaron en la prestación del servicio se destacan los cánones provinciales.

El canon provincial por abastecimiento de agua a poblaciones -entre enero de 2025 y junio de 2026- tuvo un incremento de 1893,4 por ciento, mientras que el canon provincial por tratamiento y vertido de efluentes -en el mismo período- se incrementó un 810,5 por ciento. En ese mismo periodo, la energía eléctrica se incrementó un 235 por ciento.

26-11-2026