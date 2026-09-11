Se palpita el cierre del Torneo Clausura de la Liga Regional Colón
Toda la zona. Este sábado y domingo se jugará la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Regional Colón “Gastón Oller”.
Por la Zona Norte, en Colonia Caroya se disputarán dos partidos, en las canchas de San Martín y de Juventud Agraria Colón.
En Jesús María, la cancha será escenario del Clásico entre Alianza y A.A. Falucho.
2 de Abril vs Colón de Villa del Totoral
En cancha de San Martín
Sábado
A las 13:00. Sexta
A las 14:20. Séptima
A las 15:30. Quinta
A las 17:00. Cuarta
Domingo
A las 11:00. Femenino
A las 12:30. Octava
A las 13:50. Reserva
A las 15:40. Primera
Alianza vs A.A. Falucho
Sábado
A las 13:00. Sexta
A las 14:20. Séptima
A las 15:30. Quinta
A las 17:10. Cuarta
Domingo
A las 11:00. Femenino
A las 12:30. Octava
A las 13:40. Reserva
A las 15:40. Primera
Juventud Agraria Colón vs Deportivo Colón
Sábado
A las 12:30. Sexta
A las 13:50. Séptima
A las 15:10. Quinta
A las 16:40. Cuarta
Domingo
A las 11:00. Femenino
A las 12:30. Octava
A las 13:40. Reserva
A las 15:40. Primera
El fixture de la Zona Norte se completa con el partido en Villa del Totoral entre Independiente y Alem de Deán Funes.
Los partidos por la Zona Sur son:
Sp. Forchieri vs Mi Granja
San Cayetano vs Parque Guerrero
Quilmes vs Jockey Club
Quirquinchos Verdes vs Sp. Tiroles
11-09-2026