Se palpita el cierre del Torneo Clausura de la Liga Regional Colón

Toda la zona. Este sábado y domingo se jugará la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Regional Colón “Gastón Oller”.

Por la Zona Norte, en Colonia Caroya se disputarán dos partidos, en las canchas de San Martín y de Juventud Agraria Colón.

En Jesús María, la cancha será escenario del Clásico entre Alianza y A.A. Falucho.

2 de Abril vs Colón de Villa del Totoral

En cancha de San Martín

Sábado

A las 13:00. Sexta

A las 14:20. Séptima

A las 15:30. Quinta

A las 17:00. Cuarta

Domingo

A las 11:00. Femenino

A las 12:30. Octava

A las 13:50. Reserva

A las 15:40. Primera

Alianza vs A.A. Falucho

Sábado

A las 13:00. Sexta

A las 14:20. Séptima

A las 15:30. Quinta

A las 17:10. Cuarta

Domingo

A las 11:00. Femenino

A las 12:30. Octava

A las 13:40. Reserva

A las 15:40. Primera

Juventud Agraria Colón vs Deportivo Colón

Sábado

A las 12:30. Sexta

A las 13:50. Séptima

A las 15:10. Quinta

A las 16:40. Cuarta

Domingo

A las 11:00. Femenino

A las 12:30. Octava

A las 13:40. Reserva

A las 15:40. Primera

El fixture de la Zona Norte se completa con el partido en Villa del Totoral entre Independiente y Alem de Deán Funes.

Los partidos por la Zona Sur son:

Sp. Forchieri vs Mi Granja

San Cayetano vs Parque Guerrero

Quilmes vs Jockey Club

Quirquinchos Verdes vs Sp. Tiroles

11-09-2026