Villa del Totoral se prepara para una nueva edición del Desafío Camino Real  Rally Bike

Villa del Totoral. Este sábado y domingo se realizará la 14ª edición del Desafío Camino Real Rally Bike.

La competencia combina ciclismo, naturaleza, historia y turismo en el Norte de Córdoba. Es organizada por la Municipalidad de Villa del Totoral y contará con dos alternativas para los participantes: un circuito promocional de 40 kilómetros y una distancia competitiva de 80 kilómetros.

Los recorridos permitirán a los ciclistas disfrutar de los paisajes de la región y transitar por un territorio marcado por la historia del Camino Real, uno de los corredores históricos más importantes de la provincia, que conectaba Córdoba con el Norte del Virreinato del Río de la Plata y que forma parte del patrimonio cultural provincial.

Más allá del desafío deportivo, el evento busca fortalecer a Villa del Totoral como destino de turismo deportivo, invitando a los participantes y sus acompañantes a conocer sus atractivos naturales, históricos y culturales.

La llegada de ciclistas de distintos puntos de la provincia y del país también representa un impulso para la economía local, generando movimiento en los sectores de alojamiento, gastronomía, comercios y servicios turísticos.

Las inscripciones se encuentran abiertas y pueden realizarse a través de la plataforma MyTime: Inscripciones al Desafío Camino Real – Rally Bike

La invitación está abierta a todos los amantes del ciclismo para disfrutar de una nueva edición de esta propuesta que une deporte, aventura, naturaleza e historia en los caminos de Villa del Totoral.

10-09-2026