La Torre Céspedes será escenario de un concierto de piano
Jesús María. La Municipalidad realizará la séptima edición de “Atardecer en la Torre”, un encuentro cultural que propone disfrutar al aire libre los patrimonios de la ciudad.
Este sábado, a las 19:30, la Torre Céspedes será escenario del espectáculo “Retratos Mínimos”, a cargo del músico José Luis Carreras.
Desde las 19:30, se podrá disfrutar de un concierto de composiciones originales, inspirado en el NOA, con piano, armónica y voz.
La iniciativa combina música y arte para disfrutar en un espacio de valor patrimonial, abierto a toda la comunidad de forma libre y gratuita.
Además, contará con la participación especial de la artista Velia Puiatti.
El ciclo forma parte de la agenda cultural que impulsa la Municipalidad de Jesús María, para acercar propuestas artísticas y espacios públicos a los vecinos.
11-09-2026