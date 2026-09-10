Jesús María será sede de un reto deportivo: nadar 500 kilómetros en 24 horas

Durante ese tiempo, sin parar, hasta 12 equipos de nadadores buscarán alcanzar la meta colectiva de 500 kilómetros. Participarán personas a partir de los 13 años.
DEPORTE10 de septiembre de 2026

Jesús María. La Municipalidad invita a la comunidad a sumarse a la actividad “24 Horas de Nado”, una iniciativa organizada por la pileta municipal Medley que combinará deporte, resistencia y trabajo en equipo, en una misma jornada.

La actividad se desarrollará desde el sábado a las 12:30 hasta el domingo a la misma hora, en la pileta de Medley. Los equipos, previamente inscriptos, buscarán alcanzar en grupo 500 kilómetros nadados, sumando los metros recorridos por cada uno de sus integrantes.

En la competencia, cada equipo contará con un turno estratégico de media hora llamado “Luz Verde”, donde disputarán una posta americana por relevos de 6 x 50 metros para incrementar sus metros nadados acumulados.

Las inscripciones son al link https://bit.ly/Inscripción24hsdeNado

La convocatoria está dirigida a personas a partir de los 13 años, nacidas hasta 2013, y es abierta a nadadores de todos los niveles, desde principiantes hasta avanzados.

Los cupos son limitados y se habilitará un máximo de 12 equipos.

10-09-2026

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