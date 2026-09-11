Sinsacate. El historiador riojano Víctor Robledo disertará sobre “El Chacho: compañero de armas de Facundo Quiroga” y presentará su libro “Chacho Peñaloza: el más humano de los caudillos”, publicado por Editorial MAREA en su Colección Los Caudillos.

Es la cuarta conferencia del ciclo “Bicentenario del levantamiento federal contra el gobierno de Rivadavia”, que se lleva a cabo en el Museo Nacional Posta de Sinsacate.

Será este sábado a las 11, con entrada libre y gratuita. No obstante, los interesados en asistir deben registrarse en el link: https://forms.gle/jZGTncyxXhLwz3eQ8

11-09-2026