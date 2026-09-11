Llaryora visitó la Expo Rural de Jesús María y partió a tres localidades del Departamento Ischilín

Jesús María. El gobernador Martín Llaryora recorrió este viernes la Expo Rural y partió a tres localidades del Departamentos Ischilín, con una agenda que incluye acciones destinadas a facilitar el acceso a la vivienda y acompañar a vecinos y comunidades del Norte provincial.

La actividad en Jesús María arrancó con un encuentro con integrantes de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Jesús María y un recorrido por la muestra que lleva adelante la entidad.

En ese marco, presentó las distintas líneas de financiamiento de Bancor contempladas en el convenio firmado recientemente, durante la Exposición Rural de Río Cuarto, destinadas a acompañar al sector productivo.

Además, entregó por primera vez el denominado “Maletín del Suelo” a directivos y estudiantes de la Escuela de la Familia Agropecuaria (EFA) de Colonia Caroya.

La propuesta forma parte de la Escuela del Suelo, una iniciativa conjunta de los ministerios de Bioagroindustria y Educación orientada a formar a las nuevas generaciones en el manejo sostenible y el cuidado de los recursos naturales.

A través de herramientas pedagógicas y técnicas, los estudiantes podrán realizar prácticas directamente en el campo, fortaleciendo la vinculación entre educación, producción, innovación y cuidado ambiental.

Viviendas y créditos en Ischilín

La recorrida seguirá en Los Pozos, donde participará de la inauguración de seis Viviendas Semilla, ejecutadas con una inversión de 219 millones de pesos. Además, anunciará créditos para la construcción de otras cinco unidades habitacionales.

Posteriormente, el gobernador visitará Avellaneda, donde se entregarán créditos de libre disponibilidad del Banco de la Gente y se anunciará financiamiento para la construcción de cinco nuevas viviendas.

En esta localidad también se encuentra en marcha el relevamiento correspondiente al programa “Gas para Crecer”, destinado a incorporar nuevos usuarios al servicio de gas natural.

Finalmente, Llaryora llegará a Villa Gutiérrez, donde se entregará un crédito de libre disponibilidad del Banco de la Gente y se anunciará financiamiento para la construcción de otras cinco viviendas.

Al igual que en Avellaneda, en Villa Gutiérrez se realiza el relevamiento del programa “Gas para Crecer”, con el objetivo de avanzar en la incorporación de nuevos usuarios al servicio.

11-09-2026