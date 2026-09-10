79° Expo Rural: con la mirada puesta en la campaña 2027

Jesús María. Productores, empresarios, profesionales, estudiantes y referentes del sector podrán acceder a una programación de alto nivel, construida junto a instituciones de referencia y especialistas vinculados al agro, los negocios y las finanzas.

La Expo Rural de Jesús María no solo es encuentro, producción, genética, tecnología y tradición. También es un espacio para analizar lo que está pasando, anticipar escenarios y generar herramientas para tomar mejores decisiones.

Con esa mirada, la 79° Exposición Rural Jesús María Banco Nación ofrece una agenda especialmente diseñada para quienes buscan información, capacitación y análisis sobre algunos de los temas que atraviesan hoy al sector productivo.

La propuesta reúne a instituciones de reconocida trayectoria, especialistas y referentes del ámbito agropecuario, económico, financiero y empresarial, en una serie de jornadas que abordarán desde las perspectivas productivas para Córdoba hasta las políticas públicas, los mercados, las finanzas y las nuevas oportunidades de negocios.

Capacitación y formación para el sector.

Este viernes, en el Salón Pampa, la agenda comenzará a las 9 con la jornada “La campaña y las herramientas de financiación 2027”, organizada junto a AgroEducación y el Estudio Echegaray Ferrer.

Es un encuentro para asesores y empresarios agropecuarios que buscan conocer herramientas de financiación e inversión para la próxima campaña, con el Cr. Mariano Echegaray Ferrer. Los c upos son limitados. Las i nscripciones se receptan en https://forms.gle/mA5uPd3vj68Fck5E7.

La capacitación continuará por la tarde, de 14 a 18, con la 1ª Jornada de Agro Capacitación “Desde la tierra hasta el cielo”, organizada junto a CyA Llanes Producciones, que propone un nuevo espacio de cuatro ponencias de actualización y formación para quienes forman parte de la cadena agropecuaria.

"De los Campos de la UCC al Mundo". Facultad de Ciencias Agropecuarias — UCC.

"Mixer un aliado estratégico y eficiente en Ganadería de Precisión". Ascanelli.

"Riego, Transformar cada Gota en Rendimiento". HidroArca.

"Optimización de Recursos Tecnológicos". RSA.

Son espacios que integran saber, conocimiento y estrategia de cara a los próximos pasos por seguir, con la mirada tranqueras adentro y afuera, pensando en las oportunidades que no debemos dejar de atender por nuestro capital financiero y la eficiencia de nuestra producción.

10-09-2026