Una propuesta para toda la familia en la Expo Rural
Jesús María. Este fin de semana, la 79° Expo Rural ofrece actividades pensadas especialmente para cada uno de los miembros de la familia.
Para los más chicos, está el Sector Granja, donde conocer y conectar con los animales.
También hay juegos e inflables para saltar sin parar y espacios de arte para dejar volar la imaginación.
Cabe recordar que los menores de 12 años ingresan gratis.
En otros sectores, el sábado y domingo se ofrecerán espectáculos, que se sumarán a las comidas variadas que se sirven en Food Trucks y las comidas típicas.
Grilla del sábado y domingo
Los Trajinantes,
10-09-2026