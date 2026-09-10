Una propuesta para toda la familia en la Expo Rural

Jesús María. Este fin de semana, la 79° Expo Rural ofrece actividades pensadas especialmente para cada uno de los miembros de la familia.

Para los más chicos, está el Sector Granja, donde conocer y conectar con los animales.

También hay juegos e inflables para saltar sin parar y espacios de arte para dejar volar la imaginación.

Cabe recordar que los menores de 12 años ingresan gratis.

En otros sectores, el sábado y domingo se ofrecerán espectáculos, que se sumarán a las comidas variadas que se sirven en Food Trucks y las comidas típicas.

Grilla del sábado y domingo

Los Trajinantes, Decime Chango, Jessica Benavidez, Los Duarte, Del Monte, Llaxtamasi, Francisco Chavero, Sencillito y de Alpargatas, Ballet Sol de mi Tierra, Julián Burgos, Mitote, Tzigan Gypsy Tango Trío, La Pleyer, Circo Davinci, Juan Sans, Compañía femenina de Danzas Pasos Libres, Arte Plástico en vivo por Juan Vázquez.

10-09-2026