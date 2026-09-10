Oficios y saberes que también hacen a la ruralidad

Jesús María. El conocimiento que propone la 79° Expo Rural Jesús María Banco Nación también se expresa en aquellos saberes prácticos y oficios que forman parte de la vida cotidiana del campo.

En ese marco, este viernes y sábado, la Clínica de Forja y Herrajes, organizada junto a Mustad y Casa Crespo, contará con la presencia de Octavio Perín, quien presentará las características y beneficios de la nueva herradura JK.

Perín transformará la labor técnica en un espectáculo visual y fascinante para toda la familia. Herrar no sólo es un oficio, sino un arte aplicado a la protección de nuestros caballos, donde la magia del fuego, el sonido del yunque y el respeto por el animal se conjugan como un emblema de campo argentino.

Una propuesta para acercarse al cuidado de los cascos y profundizar conocimientos vinculados al bienestar y manejo de los caballos.

Esta parte de la agenda continuará el sábado, a las 16, con una Jornada técnico-práctica sobre alambrados metálicos, que permitirá conocer las últimas innovaciones en materia de resistencia y durabilidad para los potreros.

Alambradores.

Y el domingo será el turno del 21° Campeonato Nacional de Alambradores – Regional Córdoba, una competencia que pondrá en valor la experiencia, la precisión y las habilidades de quienes hacen de este oficio una pieza fundamental para el trabajo rural.

Son actividades que recuperan y jerarquizan el valor del oficio, la experiencia y el saber hacer, poniendo en escena una parte esencial de la ruralidad que muchas veces permanece detrás de la producción: las personas, sus conocimientos y el trabajo cotidiano que sostiene la actividad.

10-09-2026