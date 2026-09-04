El edificio del CEDER Departamento Colón fue puesto en valor

Jesús María. Este jueves se realizó el acto de puesta en valor del CEDER Departamento Colón, con sede en esta ciudad.

La responsable del Centro, Mariana Ispizua, compartió el acto con la Vicegobernadora de la Provincia, Myriam Prunotto; el ministro de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Marcos Torres Lima; el secretario General de Gobierno, Gustavo Brandán; los intendentes de Jesús María y Colonia Caroya, entre otras autoridades locales.

El Centro de Desarrollo Regional se encuentra en la calle Las Heras 1381 y forma parte de una red territorial que también integran las sedes de Río Ceballos y Villa Allende y la subsede de La Calera.

Desde Jesús María, se acercan propuestas de capacitación laboral y formación profesional a ciudadanos y ciudadanas de localidades de los departamentos Colón y Totoral, avaladas por el Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo de Córdoba, por el Ministerio de Educación de la Provincia y la Universidad Nacional de Córdoba.

Otros, como uno de Apicultura, por el Ministerio de Bioagroindustria de la Provincia; y una capacitación en Gerontología, por el Ministerio de Salud.

La puesta en valor del edificio de B° 17 de Octubre permite renovar y mejorar un espacio pensado para acompañar a quienes buscan capacitarse, aprender un oficio, incorporar nuevas herramientas y generar mejores oportunidades de empleo.

Durante este año, el CEDER desarrolló más de 80 cursos de capacitación laboral y formación profesional, con más de 1.700 personas inscriptas, en propuestas vinculadas a sectores como comercio y servicios, agro, informática, construcción, estética profesional, electricidad, instalaciones sanitarias y de gas, madera y muebles, entre otros.

En el marco de la jornada, además, se entregaron kits de soldadura y elementos destinados a los cursos de apicultura, con el objetivo de seguir fortaleciendo las prácticas formativas y sumar mejores herramientas para quienes participan de las capacitaciones.

Las adecuaciones generales incluyen: pintura, mejoras en las instalaciones eléctricas y el sistema trifásico –indispensable para el taller de carpintería-, reparaciones en los sanitarios y la cocina, incluidas las instalaciones de gas.

04-09-2026