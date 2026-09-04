El Banco de la Gente entregó 599 créditos en Colonia Caroya

Colonia Caroya. La ciudad recibió en la noche del jueves a centenares de vecinos beneficiarios de créditos del Programa Banco de la Gente, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo del Gobierno de la Provincia.

En el acto estuvieron el ministro de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Marcos Torres; el secretario General de Gobierno, Gustavo Brandán; la Intendente anfitriona, Paola Nanini; sus pares de Jesús María, Colonia Tirolesa y Estación General Paz; y las jefas comunales de Tinoco y Colonia Vicente Agüero.

Se entregaron 599 créditos en sus tres modalidades:

Libre Disponibilidad: $350.000.

Iniciar Emprendimiento: $700.000.

Potenciar Emprendimiento: $1.000.000.

Se trata de créditos sin interés, con plazos de devolución de hasta 20 y 30 cuotas, según la línea, y con tres meses de gracia.

El monto total que llegó a los vecinos y emprendedores de la región fue de 318 millones de pesos.

04-09-2026