Exponen en el Museo de la Ciudad obras relacionadas al Nogal de Sarmiento

Jesús María. La Municipalidad invita a la comunidad a participar de la inauguración de la muestra “El Nogal de Sarmiento: metamorfosis y arte”, una propuesta que recupera la historia de uno de los árboles más emblemáticos de la ciudad y su transformación en obras de arte.

La apertura es este viernes, a las 20, en las salas de arte del Museo de la Ciudad Luis Biondi, con la participación especial de la Biblioteca Popular Sarmiento. Podrá visitarse hasta el 27 de septiembre.

La muestra reúne esculturas realizadas por el artista Santos Di Toro, con la madera del histórico Nogal de Sarmiento.

La directora del Museo, Prof. Carmen Moyano, contará acerca de las visitas de Sarmiento a Jesús María, la historia y el destino del histórico nogal que se transformó en arte.

Un adelanto sobre la historia del Nogal:

Durante una de sus visitas a Jesús María, Domingo Faustino Sarmiento dejó grabadas en el árbol sus iniciales.

En 1942, una tormenta provocó un incendio que destruyó gran parte de la parte superior del tronco y de su copa. El hecho generó un profundo impacto a nivel nacional. Con el tiempo, el tronco se convirtió en un peligro latente y en 1946 fue talado.

Sin embargo, su madera fue entregada al artista Santos Di Toro, que por pedido de la Biblioteca Popular Sarmiento realizó una serie de esculturas que recrean escenas vinculadas a la vida de Sarmiento.

Desde entonces, las obras permanecieron bajo el resguardo de la Biblioteca Popular Sarmiento.

04-09-2026