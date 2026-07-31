Se juega la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga Regional Colón

Toda la zona. Este sábado y domingo se jugará la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga Regional Colón “Gastón Oller”.

Por la Zona Norte, en nuestra micro región habrá partidos en las canchas de A.A: Falucho, Juventud Agraria Colón y de Deportivo Colón, el domingo.

Juventud Agraria Colón vs Alianza

Sábado

A las 12:00. Sexta

A las 13:20. Séptima

A las 14:30. Quinta

A las 16:00. Cuarta

Domingo

A las 11:00. Femenino

A las 12:30. Octava

A las 13:40. Reserva

A las 15:40 hs Primera

Deportivo Colón vs 2 de Abril

El sábado jugarán en la cancha del Club Independiente

A las 12:30. Sexta

A las 13:50. Séptima

A las 15:00. Quinta

A las 16:40. Cuarta

Domingo

A las 11:00. Femenino

A las 12:30. Octava

A las 13:40. Reserva

A las 15:40 hs Primera

A.A. Falucho vs. Colón de Villa del Totoral

Sábado

A las 13:00. Sexta

A las 14:20. Séptima

A las 15:30. Quinta

A las 17:00. Cuarta

Domingo

A las 11:00. Octava

A las 12:30. Femenino

A las 14:00. Reserva

A las 16:00 hs Primera

El fixture de la Zona Norte se completa con el partido entre Alem de Deán Funes y Bochas Sport Club.

Los partidos por la Zona Sur son:

Quirquinchos vs San Cayetano

Sp. Tirolesa vs Sp. Forchieri

Santa Elena vs Jockey Club

Parque Guerrero vs Mi Granja

31-07-2026