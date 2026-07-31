Se juega la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga Regional Colón
Toda la zona. Este sábado y domingo se jugará la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga Regional Colón “Gastón Oller”.
Por la Zona Norte, en nuestra micro región habrá partidos en las canchas de A.A: Falucho, Juventud Agraria Colón y de Deportivo Colón, el domingo.
Juventud Agraria Colón vs Alianza
Sábado
A las 12:00. Sexta
A las 13:20. Séptima
A las 14:30. Quinta
A las 16:00. Cuarta
Domingo
A las 11:00. Femenino
A las 12:30. Octava
A las 13:40. Reserva
A las 15:40 hs Primera
Deportivo Colón vs 2 de Abril
El sábado jugarán en la cancha del Club Independiente
A las 12:30. Sexta
A las 13:50. Séptima
A las 15:00. Quinta
A las 16:40. Cuarta
Domingo
A las 11:00. Femenino
A las 12:30. Octava
A las 13:40. Reserva
A las 15:40 hs Primera
A.A. Falucho vs. Colón de Villa del Totoral
Sábado
A las 13:00. Sexta
A las 14:20. Séptima
A las 15:30. Quinta
A las 17:00. Cuarta
Domingo
A las 11:00. Octava
A las 12:30. Femenino
A las 14:00. Reserva
A las 16:00 hs Primera
El fixture de la Zona Norte se completa con el partido entre Alem de Deán Funes y Bochas Sport Club.
Los partidos por la Zona Sur son:
Quirquinchos vs San Cayetano
Sp. Tirolesa vs Sp. Forchieri
Santa Elena vs Jockey Club
Parque Guerrero vs Mi Granja
31-07-2026