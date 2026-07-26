Alianza, 2 de Abril y Agraria picaron en punta en el Clausura de la Liga Colón

El Campeonato Gastón Oller se puso en marcha este fin de semana. Bochas y Falucho empataron y Sp. Tirolesa, Campeón del Apertura, debutó goleando.
DEPORTE26 de julio de 2026

Toda la zona. Este sábado y domingo se jugó la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga Regional Colón Gastón Oller.

En Jesús María y Colonia Caroya se jugaron tres partidos de la Zona Norte: Bochas Sport Club empató con A.A. Falucho; en la cancha de San Martín de Colonia Caroya, 2 de Abril se impuso a Alem de Deán Funes y en Jesús María, Alianza derrotó a Deportivo Colón.

En tanto, en Villa del Totoral, Juventud Agraria Colón venció a Independiente.

 

Resultados Zona Norte

Bochas Sport Club                 2

A.A. Falucho                            2

   2 de Abril                                  3

   Alem de Deán Funes             2         

Alianza                                      2

Dep. Colón                               0

   Independiente                         1

   Juventud Agraria Colón        3

Libre: Colón de Villa del Totoral

 

Resultados Zona Sur

Santa Elena                             2

Parque Guerrero                    2

   Sp. Forchieri                            3

   Jockey Club                             0

San Cayetano                          1

Sp. Tirolesa                              7

   Quilmes                                     1

   Quirquinchos Verdes             0

Libre: Mi Granja

26-07-2026

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