Alianza, 2 de Abril y Agraria picaron en punta en el Clausura de la Liga Colón

Toda la zona. Este sábado y domingo se jugó la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga Regional Colón Gastón Oller.

En Jesús María y Colonia Caroya se jugaron tres partidos de la Zona Norte: Bochas Sport Club empató con A.A. Falucho; en la cancha de San Martín de Colonia Caroya, 2 de Abril se impuso a Alem de Deán Funes y en Jesús María, Alianza derrotó a Deportivo Colón.

En tanto, en Villa del Totoral, Juventud Agraria Colón venció a Independiente.

Resultados Zona Norte

Bochas Sport Club 2

A.A. Falucho 2

2 de Abril 3

Alem de Deán Funes 2

Alianza 2

Dep. Colón 0

Independiente 1

Juventud Agraria Colón 3

Libre: Colón de Villa del Totoral

Resultados Zona Sur

Santa Elena 2

Parque Guerrero 2

Sp. Forchieri 3

Jockey Club 0

San Cayetano 1

Sp. Tirolesa 7

Quilmes 1

Quirquinchos Verdes 0

Libre: Mi Granja

26-07-2026