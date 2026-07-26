Alianza, 2 de Abril y Agraria picaron en punta en el Clausura de la Liga Colón
Toda la zona. Este sábado y domingo se jugó la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga Regional Colón Gastón Oller.
En Jesús María y Colonia Caroya se jugaron tres partidos de la Zona Norte: Bochas Sport Club empató con A.A. Falucho; en la cancha de San Martín de Colonia Caroya, 2 de Abril se impuso a Alem de Deán Funes y en Jesús María, Alianza derrotó a Deportivo Colón.
En tanto, en Villa del Totoral, Juventud Agraria Colón venció a Independiente.
Resultados Zona Norte
Bochas Sport Club 2
A.A. Falucho 2
2 de Abril 3
Alem de Deán Funes 2
Alianza 2
Dep. Colón 0
Independiente 1
Juventud Agraria Colón 3
Libre: Colón de Villa del Totoral
Resultados Zona Sur
Santa Elena 2
Parque Guerrero 2
Sp. Forchieri 3
Jockey Club 0
San Cayetano 1
Sp. Tirolesa 7
Quilmes 1
Quirquinchos Verdes 0
Libre: Mi Granja
26-07-2026