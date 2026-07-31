El Concejo de Jesús María analiza la modernización del transporte individual de pasajeros

Jesús María. El Ejecutivo presentó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para crear el nuevo Régimen Municipal del Transporte Individual de Pasajeros, una iniciativa que actualiza las normas vigentes y adapta la regulación a las nuevas formas de movilidad que existen en la ciudad.

El proyecto incorpora criterios vinculados a la seguridad, la transparencia y la calidad del servicio, estableciendo como requisitos la habilitación de conductores, vehículos en condiciones adecuadas, cobertura de seguros, registración municipal, controles administrativos y mecanismos de fiscalización más eficientes.

La propuesta incorpora al servicio particular de pasajeros a las plataformas y establece un marco común a taxis y remises:

Reglas claras para todos los prestadores:

Todos los conductores de taxis, remises y plataformas digitales deberán contar con licencia de conducir profesional, certificado de antecedentes penales, seguro vigente del vehículo e inspección técnica vehicular (ITV) al día.

Igualdad de oportunidades:

Elimina diferencias regulatorias que no respondan al interés público y permite incorporar nuevas alternativas de movilidad, sin beneficiar ni perjudicar una modalidad o tecnología específica. Esto genera un marco de competencia equilibrado, con las mismas exigencias para todos.

Más seguridad para los usuarios:

Pone el foco en las condiciones en las que se brinda el servicio, priorizando que cada viaje se realice con conductores habilitados, vehículos seguros y prestadores registrados ante la Municipalidad.

Una mirada regional de la movilidad:

Contempla la dinámica de circulación entre Jesús María, Colonia Caroya y Sinsacate, promoviendo un esquema más ordenado y acorde a la integración cotidiana de las tres ciudades.

Tecnología aplicada al control urbano:

Propone un sistema de registro digital permanente, simplifica trámites administrativos y fortalece los mecanismos de control inteligente, permitiendo que el Estado concentre sus recursos en verificar el cumplimiento efectivo de las normas en lugar de sostener procesos burocráticos innecesarios.

Los concejales pasaron a comisión el proyecto para su mejor análisis pero, en general, fue bien recibido por todos los bloques.

31-07-2026