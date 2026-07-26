Baldo y Sartori estuvieron a punto de hacer podio en el Rally Metropolitano

Monte Cristo. Los pilotos y navegantes de la zona inscriptos para ser parte de la primera edición del Rally Metropolitano 2026, que marcó la continuidad del campeonato de Rally Cordobés, tuvieron buenas actuaciones, a tal punto que estuvieron a punto de hace podio.

En un recorrido que respeta las características de la llanura, los protagonistas se encontraron con un trazado extremadamente entretenido y técnico, distintivo que marcó un claro contraste en la 5ª fecha del calendario anual.

Santiago Baldo/Zacarías García, en el Citroën C3 Rally2 de la RC2, fueron cuartos en la General y en su categoría.

A su vez, Alberto Sartori/Santiago Minicucci, sobre un Ford Fiesta MRT llegaron cuartos en la MR.

En la misma categoría, Arturo Groppo/Carlos Mauri fueron los quintos a bordo de un Toyota Raris MRT

Matías Cardano, navegando a Federico Durbano, en un Peugeot 208, fue 10° en la RC5.

26-07-2026