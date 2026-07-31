“Viaje al Sol”: una experiencia única de Astroturismo

Jesús María. La Municipalidad invita a vecinos y visitantes a participar de un “Viaje al Sol”, una nueva jornada de Astroturismo Solar, una propuesta que observar el Sol desde una perspectiva científica, educativa y recreativa.

La actividad, reprogramada para este sábado a las 14:30, en la Reserva Natural y Ecológica Parque del Oeste, y está destinada a personas mayores de 8 años.

La experiencia combinará relatos sobre el universo, dinámicas participativas y la observación del Sol mediante un telescopio solar equipado con filtros especiales que permiten contemplar dicha estrella de manera completamente segura.

La actividad cuenta con cupos limitados y requiere inscripción previa a través de WhatsApp llamando al Cel. 3525 539014.

La jornada estará a cargo de Silvana Sánchez, guía de Turismo Astronómico (MP 117), prestadora habilitada de Turismo Alternativo (MP 719/25), profesora universitaria y capacitadora en Turismo Sustentable.

Se recomienda asistir con ropa y calzado cómodo, abrigo, gorra, anteojos de sol, protector solar, una reposera o manta para sentarse, agua, equipo de mate o un refrigerio y una bolsa para los residuos. Quienes lo deseen también podrán descargar, previamente, las aplicaciones Star Walk 2 o Stellarium para complementar la experiencia.

En caso de cielo completamente cubierto o condiciones climáticas adversas, la propuesta se reprogramará.

31-07-2026