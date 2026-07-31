Principio de incendio en Colonia Caroya

Colonia Caroya. Al mediodía de este viernes, una dotación del cuartel de Bomberos Voluntarios de Jesús María se desplazó por el incendio de una heladera, producido en un domicilio de Calle 6 (S) al 254.

Los daños se circunscribieron a un ambiente de la cocina.

Para el operativo se desplegó una Unidad Autobomba Polivalente M22.

Colaboró en las operaciones, personal de la Policía de la Provincia de Córdoba y de Defensa Civil de la Municipalidad de Colonia Caroya.

Semana de incendios

La noche del miércoles los Bomberos también debieron actuar ante un principio de incendio estructural, pero en Jesús María.

Dos dotaciones se desplazaron por el principio de incendio de muebles y electrodomésticos en una habitación de una vivienda ubicada en inmediaciones a la intersección de las calles San Juan e Intendente Céspedes.

Intervinieron con una unidad autobomba y una unidad cisterna.

31-07-2026