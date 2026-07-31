Jesús María vivirá seis semanas a puro cosplay

Jesús María. La Municipalidad invita a participar de una nueva edición del Taller de Cosplay de Nort Cómic, una propuesta gratuita destinada a quienes deseen iniciarse o perfeccionarse en el mundo del cosplay, de la mano de grandes referentes de la escena local y provincial.

El ciclo comenzará este sábado y se desarrollará durante seis sábados consecutivos, hasta el 5 de septiembre, de 14 a 19, en el Museo de la Ciudad Luis Biondi.

A lo largo de doce clases, los participantes recorrerán todas las etapas necesarias para crear un cosplay completo: introducción al cosplay, costura, confección, diseño y fabricación de props, impresión 3D, estilizado y creación de pelucas, maquillaje, fotografía cosplay y manejo de redes sociales.

Las capacitaciones estarán a cargo de nueve especialistas de distintas disciplinas: Sweet Paranoia (Introducción al Cosplay), Mónica (Costura), Joaquín Rojas (Confección), Cintya Spini (Fotografía Cosplay), Loraila (Diseño y Fabricación de Props), APA (Introducción a la Impresión 3D), Rox Moyano (Estilizado y Creación de Pelucas), Blue Orchid (Maquillaje) y Neko Polar (Manejo de Redes Sociales).

La propuesta busca fortalecer la comunidad cosplayer local, promover el intercambio de conocimientos y generar nuevos espacios de aprendizaje para artistas, aficionados y personas que deseen dar sus primeros pasos en este universo creativo.

La actividad es gratuita, con cupos limitados e inscripción previa a través del enlace disponible en el Instagram de @nortcomic.

Este sábado se dará Introducción al Cosplay -por Sweet Paranoia- y Costura I – a cargo de Mónica-.

31-07-2026