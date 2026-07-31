Sigue el Ciclo de conferencias en la Posta de Sinsacate

Sinsacate. El levantamiento federal de 1826 se inició por las pretenciones centralistas del gobierno de Rivadavia.

A principios de 1826, el comandante de armas de La Rioja (Facundo Quiroga) y los gobernadores de Santiago del Estero (Felipe Ibarra) y de Córdoba (Juan B. Bustos) comenzaron una campaña contra las intenciones de Buenos Aires sobre la autonomía de las provincias y contra el desvío de recursos que debían destinarse a la guerra contra el Brasil y, en cambio, eran enviados a combatir a los líderes del interior contrarios a la dominación porteña.

Fue el inició se las guerras civiles argentinas que desangrarían nuestro país durante décadas.

Este período de nuestra historia es analizado por especialistas que se dan cita en el Museo Nacional Posta de Sinsacate.

En su Capilla -Camino Real 2981- este domingo a las 11, Mercedes Tentti (UNSE y UCSE dará la Conferencia “Felipe Ibarra: amigo y compañero de Facundo Quiroga”

La participación es libre y gratuita, con inscripción previa. Se entregarán certificado de asistencia.

31-07-2026